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Ликвидирован пожар на месте взрыва в пивоварне Пятигорска

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар, начавшийся в четверг утром на частной пивоварне в Пятигорске после взрыва, где в результате происшествия погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олег Дегтярев.

По его словам, пожар был ликвидирован в 7:59. Сейчас пожарно-спасательные подразделения МЧС края занимаются проливкой и разбором конструкций во избежание повторного возгорания.

Как сообщалось, в 6:40 на улице Маршала Жукова пятигорского поселка Новый на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "Сюрприз" при нарушении технологического процесса произошел взрыв, после которого начался пожар на площади 20 кв. метров. Взрыв частично разрушил хозпостройку. На месте происшествия обнаружены двое погибших.

Причина взрыва уточняется.

Пятигорск

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