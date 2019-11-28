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Еще одного погибшего обнаружили на месте взрыва в пивоварне Пятигорска

Еще одного погибшего обнаружили на месте взрыва в пивоварне Пятигорска
Фото: Официальный аккаунт ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в Instagram

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили второго погибшего на месте пожара, который начался на частной пивоварне Пятигорска после взрыва, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олег Дегтярев.

"В 7:40 (время московское - ИФ) обнаружен второй погибший", - сказал Дегтярев.

Как сообщалось, в 6:40 на улице Маршала Жукова пятигорского поселка Новый на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "Сюрприз" при нарушение технологического процесса произошел взрыв с последующим возгоранием на площади 20 кв. В результате взрыва частично разрушена хозпостройка.

Первоначально сообщалось об обнаружении на месте происшествия одного погибшего.

В 7:15 открытое горение ликвидировано. Причина взрыва уточняется.

Ставропольский край

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