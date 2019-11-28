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При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб бывший шеф полиции Еревана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - При взрыве в частной пивоварне в Пятигорске погиб Ашот Карапетян, который до 2016 года был начальником полиции Еревана, сообщил осведомленный источник "Интерфакса". Ранее сообщалось, что всего погибло два человека.

Информацию о гибели Карапетяна подтвердили в пресс-службе управления СКР Ставропольского края.

Взрыв на территории пивоваренной компании "БП "Сюрприз"" в поселке Новый на улице Маршала Жукова произошел в 6:40 в четверг. Сообщалось, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. После взрыва начался пожар и частично сгорела хозяйственная постройка. Там нашли погибших.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель людей.

В администрации Пятигорска сообщили, что у пивоварни не было разрешения на подключение к газовым сетям.

Пятигорск БП Сюрприз СКР Ставрополье Ашот Карапетян Ереван

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