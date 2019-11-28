Генпрокуратура перечислила свои замечания к законопроекту о домашнем насилии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ высказала свои замечания по законопроекту о профилактике бытового насилия в семье, она будет участвовать в дальнейших обсуждениях этого вопроса, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Куренной в эфире официального видеосервиса надзорного ведомства напомнил, что Генпрокуратура получила этот законопроект для его оценки в октябре. Изучив документ, в ведомстве решили, что его необходимо доработать таким образом, чтобы он соответствовал статье 12 Всеобщей декларации прав человека и статье 23 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Законопроект также надо доработать на предмет соответствия Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года, добавил Куренной. Кроме того, прокуроры обратили внимание, что некоторые положения документа аналогичны или весьма близки к тем нормам, которые есть в федеральных законах РФ, сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, замечания Генпрокуратуры были учтены, однако окончательную оценку законопроекта ведомство даст после ознакомления с доработанной версией документа.

Куренной подчеркнул, что Генпрокуратура участвует в работе над законопроектом, в том числе, в составе созданной в Совете Федерации рабочей группы по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия.

В последнее время в России после нескольких резонансных случаев домашнего насилия вновь заговорили о необходимости усиления борьбы с этой проблемой. В то же время защитники "традиционных духовно-нравственных ценностей", в частности, в РПЦ, опасаются, что подобные инициативы могут повредить "традиционной семье".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 ноября заявила, что парламентарии не будут медлить с внесением в Госдуму законопроекта о борьбе с домашним насилием, его доработают до конца ноября.