Матвиенко обещала доработать законопроект о профилактике домашнего насилия до декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о профилактике домашнего насилия должен быть доработан до 1 декабря, и в парламенте и правительстве обещают не медлить с его внесением в Думу, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

По ее словам, пришла пора принять такой закон и в парламенте и правительстве единодушно считают, что для борьбы с домашним насилием нужны дополнительные меры.

"Сам закон о профилактике насилия - это выражение в государственной политике необходимости бороться с этим злом, с этими, я бы сказала, социальными пережитками. Это формирование в обществе неприятия вообще любых форм насилия, это понимание того, что это постыдное явление недопустимо в нашем государстве", - отметила Матвиенко.

Спикер отвергла опасения о том, что закон даст возможность для избыточного вмешательства в дела семьи: "Это не так, этого ничего нет".

В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания о готовящемся законопроекте. Работа над ним идет с 2016 года. Авторы поправок предлагают ввести в законодательство охранные ордера - временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ. Концепцию законопроекта поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

23 ноября движение "Сорок сороков" организовало в Сокольниках митинг против этого закона и "в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей".

Два дня спустя в РПЦ выразили солидарность с организаторами акции. Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал, что бороться с семейно-бытовым насилием нужно и проблема существует, но предлагаемый законопроект вызывает сомнения, так как базируется на западном опыте.