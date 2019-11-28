Кузнецова выразила недоумение, почему система медпомощи детям дает сбои

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Количество обращений по теме здравоохранения к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой удвоилось, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"За текущий год к нам пришло практически в два раза больше обращений по вопросам здравоохранения по сравнению с предыдущим годом. Родители пишут нам, как в последнюю инстанцию, из-за того, что дети по тем или иным причинам не получают должного обследования либо лечения в своем регионе", - цитирует Кузнецову пресс-служба в четверг.

Она отметила, что активно работает "с федеральным ведомством и решение всегда находим".

"Непонятно, почему достаточно урегулированная нормами закона система (направление на лечение в специализированное учреждение, в том числе получение высокотехнологической медицинской помощи) дает сбои. Ведь тратится драгоценное время, а значит шансы на выздоровление", - подчеркивает Кузнецова.

В сообщении отмечается, что к детскому омбудсмену обратилась жительница Ивановской области, грудному ребенку которой "сделали операцию в научном центре в Москве, потом перевели в Областную детскую клиническую больницу, однако состояние малыша ухудшилось, ему вновь требуется операция".

Мать ребенка обратилась в ряд клиник, но в госпитализации малыша ей отказали по разным причинам, говорят в пресс-службе.

Кузнецова обратилась в Минздрав России с просьбой оказать содействие в скорейшей госпитализации ребенка в профильную клинику для оказания необходимой медицинской помощи. После этого Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет пригласил ребёнка на госпитализацию, обследование и лечение. Региональный департамент здравоохранения должен обеспечить его необходимыми документами.

Вместе с тем недавно стало известно, что умерла годовалая девочка, ждавшая пересадки почки уволенным трансплантологом Михаилом Каабаком. Он сообщил "Интерфаксу", что девочку выписали из стационара, хотя она должна была находиться до операции на ежедневном гемодиализе.