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Трансплантолог Каабак будет добиваться скорой операции для одного из сахалинских близнецов

Трансплантолог Каабак будет добиваться скорой операции для одного из сахалинских близнецов
Трансплантолог Михаил Каабак
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Трансплантолог Михаил Каабак в четверг встретится с директором Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Еленой Байбариной, чтобы договориться о проведении на следующей неделе операции по пересадке почки Роме Кузнецову - одному из сахалинских близнецов, стоящих на очереди на операцию.

"Сегодня повторно встречаемся с Минздравом, Еленой Байбариной для окончательного согласования. Вчера при разговоре в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей нам было сказано, что мы не сможем начать оперировать раньше, чем в январе. Это плохое предложение. Надо начать оперировать на следующей неделе", - сказал Каабак "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, в НМИЦ карантин заканчивается 2 декабря, потом до конца месяца должна была проходить плановая мойка. "Будем решать с Еленой Николаевной (Байбариной), как провести мойку таким образом, чтобы можно было операцию делать", - сказал собеседник агентства.

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям весом до шести килограммов по международной методике, не используемой больше никем в России.

В настоящее время медик оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее, сообщал Минздрав.

Во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко работать в НМИЦ здоровья детей.

Накануне стало известно, что умерла годовалая девочка, которая не дождалась операции.

Михаил Каабак

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