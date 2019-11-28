Не дождавшаяся операции у Каабака девочка умерла без гемодиализа после выписки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Годовалая девочка Настя Орлова, ожидавшая пересадки почки, была выписана из стационара и умерла без необходимого ей ежедневного гемодиализа, заявляет трансплантолог Михаила Каабак.

Это произошло после его увольнения из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей, сказал врач "Интерфаксу" в четверг.

"Она была выписана из стационара. Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии. У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжелая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент", - пояснил Каабак.

Таким образом, он утвердительно ответил на вопрос о том, повлияло ли его увольнение из НМИЦ на смерть девочки.

Каабак отметил, что, "конечно, она могла умереть во время или после операции, но это не значит, что таких детей не надо оперировать". "Это тяжелые дети, им нужно давать шанс", - добавил собеседник агентства.

По его словам, Настя Орлова состояла в переданном в Минздрав списке детей, которым срочно нужна операция.

Говоря об очередности операций, Каабак рассказал, что один из сахалинских близнецов "Рома Кузнецов пока не завершил вакцинацию, последняя прививка у него будет в декабре, а Насте прививка была сделана в конце октября, ей на этой неделе надо было трансплантировать, но не получилось".

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.

В настоящее время медик оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее, сообщал Минздрав.

Во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко работать в НМИЦ здоровья детей.