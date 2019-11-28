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ФАС нашла запрещенную рекламу в сюжете блогера Варламова о Калининграде

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия ФАС решила привлечь блогера Илью Варламова к административной ответственности за рекламу казино SL Casino в видеосюжете от 15 августа о Калининграде. Ролик нарушает закон о рекламе, говорится в решении из базы правовых актов службы.

Нарушение выявили, проверив жалобу гражданина на сюжет "Прогулка с мэром Калининграда | Он вам не Кёнигсберг!". В нем Варламов говорит, что приехал в Калининград в рамках игорного тура, организованного казино SL Casino и показывает кадры из самого заведения.

В ФАС напомнили, что в интернете нельзя рекламировать игры, основанные на риске. Рекламой, по закону, считается "информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке".

Комиссия ФАС потребовала от владельца YouTube-канала, где был выложен ролик, прекратить нарушение закона, и потребовала составить на него протокол об административном нарушении. На заседание комиссии Варламова пригласили, но он не пришел.

Ему грозит штраф до 2500 рублей.

В Калининградской области с 2016 года действует игорная зона "Янтарная".

Янтарная Калининград Илья Варламов ФАС

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