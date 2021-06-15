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Блогеру Илье Варламову предложили временно стать заммэра Анапы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мэр Анапы Василий Швец предложил блогеру и урбанисту Илье Варламову на время занять должность его заместителя по развитию городской среды, сообщается в понедельник на странице мэрии в Instagram.

"Учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны. Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды", - говорится в сообщении.

После прогулки по городу с популярным урбанистом, Василий Швец отметил, что многие предложения Варламова "не оказались для него новыми". Как сообщила пресс-служба, большинство вопросов в настоящий момент решаются.

Блогер пока никак не прокомментировал предложение властей Анапы.

Илья Варламов Анапа Краснодарский край Василий Швец

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