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Блогер Варламов обвинил охрану московского "Националя" в краже велосипеда

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Блогер Илья Варламов сообщил, что охранники отеля "Националь" в Москве украли его велосипед.

На своем сайте он выложил фотографии и видеозапись, на которых охрана пытается забрать велосипед, пристегнутый тросом к дорожному знаку. После неудавшихся попыток сломать трос или расшатать знак, чтобы вытащить его, охранники позвали рабочего с ломом. После этого, согласно видео, велосипед удалось высвободить, и его увезли в сторону входа в здание.

Варламов пообещал подать на охранников "Националя" в суд.

Между тем в гостинице корреспонденту радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что действия охранников можно объяснить соображениями безопасности: сотрудники опасались, что велосипед могли украсть, поэтому перенесли его в фойе отеля.

Москва Илья Варламов

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