ФСИН начала проверку жалоб заключенных бурятской ИК-2 на вымогательства

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Бурятии управление ФСИН проверит жалобы осужденных в исправительной колонии №2 в Улан-Удэ на вымогательства со стороны других заключенных. Об этом сообщила омбудсмен региона Юлия Жамбалова.

Она посетила колонию, и в личных беседах некоторые заключенные сообщили, что у них вымогают деньги, угрожая их убить или покалечить. Деньги вымогателям перечисляли и сами осужденные, и их родственники. Они говорят, что жаловались начальнику колонии, но он ничего не сделал.

Начальник колонии сказал омбудсмену, что был не в курсе, но пообещал принять меры по защите осужденных.

"Случившийся инцидент может свидетельствовать, что в колонии имеются недостатки в организации соблюдения режима и надзора, которые ставят под угрозу личную безопасность осуждённых", - считает Жамбалова.

В региональное УФСИН жалоб из ИК-2 не поступало, сказали в пресс-службе управления. Переданные Жамбаловой жалобы там обещали направить в правоохранительные органы. О ситуации в колонии она также сообщила прокурору Бурятии и в дирекцию ФСИН России.