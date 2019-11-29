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Рабочие "ГАЗа" ударят европейским автопробегом по санкциям США

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рабочие группы "ГАЗ" проведут автопробег по Европе для привлечения внимания к проблемам ее предприятий от действий американских санкций.

Как сообщил рабочий совет предприятия, команда работников Горьковского автозавода проедет на автомобилях "ГАЗель NEXT" 4 тыс. км от Нижнего Новгорода до Германии. Маршрут пробега пройдет через Белоруссию, Польшу, Чехию и Австрию и завершится в начале декабря.

"Санкции вредят всей глобальной автомобильной отрасли. Все наши европейские автомобильные партнеры и поставщики хотят работать с нами, но не могут планировать проекты сотрудничества с нашими заводами из-за санкций", - приводятся в сообщении слова председателя рабочего совета "ГАЗа" Евгения Морозова.

Глава профсоюзного комитета автопроизводителя Сергей Солодов, также цитируемый в сообщении, отмечает, что "санкции - это угроза для 40 тыс. рабочих предприятий "ГАЗа" и для 400 тыс. работников смежных заводов и их семей".

"ГАЗ" попал в "черный список" Минфина США в апреле 2018 года, одновременно с Олегом Дерипаской и еще целым рядом подконтрольных ему компаний. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Затем, по мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски, эти дедлайны неоднократно продлевались.

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Группа "ГАЗ" ближе других подходила к полноразмерному вступлению санкций в силу: дедлайн, истекавший 23 октября 2018 года, был продлен 19 октября (в этот день в Москве встречались вице-премьер РФ Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман). Затем продления были в декабре до 21 января, до 7 марта, до 6 июля и до 8 ноября. В начале ноября американские власти отвели еще 5 месяцев на финализацию переговоров.

Группа "ГАЗ" объединяет 13 предприятий в восьми регионах России, производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира группы расположена в Нижнем Новгороде.

"ГАЗ" неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании. Санкционное давление называлось одной из причин перехода на 4-дневную рабочую неделю, которое, впрочем, пока не состоялось - благодаря поддержке посредством госзаказа.

Другие компании, санкционированные вместе с Дерипаской - En+ Group и подконтрольный ей "РусАл" - уже исключены из SDN List после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

ГАЗ

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