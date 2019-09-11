VW предупредил "ГАЗ" о прекращении сотрудничества при полном вступлении санкций в силу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen AG предупредил группу "ГАЗ" о прекращении сотрудничества в случае полного вступления в силу американских санкций в ноябре текущего года, заявил Олег Дерипаска в интервью The Wall Street Journal.

Дерипаска, контролирующий "ГАЗ", подпал под санкции в апреле прошлого года. Одновременно в SDN List были включены и принадлежащие ему предприятия, включая "ГАЗ". Пока санкции не вступили в силу благодаря отсрочке, которую регулятор - OFAC - периодически продлевает.

Весной Дерипаска заявлял на встрече с иностранными СМИ в Нижнем Новгороде, что Daimler уже приостановил сотрудничество с "ГАЗом". Там бизнесмен говорил, что у группы "ГАЗ" возникли проблемы с банками, а некоторые поставщики перестал работать с группой из-за опасений вторичных санкций.

Как отмечает The Wall Street Journal, "ГАЗ" сегодня не имеет долгов перед западными банками, однако его "задолженность перед российским государством возросла до $1,4 млрд".

"В случае введения санкций в отношении "ГАЗа" компания, скорее всего, будет вынуждена отказаться от части своей рабочей силы, насчитывающей 65 тысяч человек. "ГАЗ" уже пострадал от падения спроса на автомобили в России, так как экономика стагнирует", - отмечает издание со ссылкой на слова Дерипаски.

"ГАЗ" попал в "черный список" Минфина США в минувшем апреле, одновременно с самим Дерипаской и еще целым рядом подконтрольных ему компаний. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Затем, по мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски, эти дедлайны неоднократно продлевались. В конце июня OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявил о продлении дедлайна с 6 июля до 8 ноября. Это вторая подряд отсрочка длиной сразу в четыре месяца.

Переговоры с американскими властями о снятии санкций с "ГАЗа" ранее комментировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "Мы вынуждены взаимодействовать, мы должны защищать рабочие места - там десятки тысяч рабочих мест. Поэтому мы вынуждены взаимодействовать с американскими властями, чтобы определиться, что нужно, чтобы эти санкции снять", - отмечал он. Как именно изменится структура собственности "ГАЗа" и будет ли схема включать вхождение в капитал группы "ГАЗ" новых инвесторов, например, концерна Volkswagen, вице-премьер не уточнял, ссылаясь на непубличный характер информации.

Чиновники не раз публично говорили о готовности государства оказать поддержку "ГАЗу", в частности, посредством государственного и муниципального заказа на производимую группой технику.

Группа "ГАЗ" объединяет 13 предприятий в восьми регионах России, производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира группы расположена в Нижнем Новгороде.