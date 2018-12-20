Минфин США отвел еще полтора месяца на переговоры о выводе "ГАЗа" из-под санкций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские власти отвели еще полтора месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.

"ГАЗ" попал в "черный список" Минфина США в апреле, одновременно с самим Дерипаской и еще целым рядом подконтрольных ему компаний. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Затем, по мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски, эти дедлайны неоднократно продлевались. Группа "ГАЗ" ближе других подошла к полноразмерному вступлению санкций в силу: дедлайн, истекавший 23 октября, был продлен 19 октября (в этот день в Москве встречались вице-премьер Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман). Последнее продление было в декабре (до 21 января).

В четверг OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявил о продлении дедлайна с 21 января до 7 марта.

Другие компании Дерипаски - "РусАл" , En+ Group и "Евросибэнерго" - OFAC планирует вывести из-под санкций в течение 30 дней, то есть до истечения дедлайна 21 января, сообщило ведомство в среду.

В середине ноября Козак говорил, что уложиться в срок, отведенный OFAC для изменения структуры собственности активов Дерипаски для их выведения из-под санкций, - реально, главное, чтобы американская сторона успела согласовать предложенные изменения.