США продлили отсрочку санкций для группы "ГАЗ" еще на пять месяцев

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американские власти отвели еще пять месяцев на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.

"ГАЗ" попал в "черный список" Минфина США в апреле 2018 года, одновременно с самим Дерипаской и еще целым рядом подконтрольных ему компаний. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Затем, по мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски, эти дедлайны неоднократно продлевались.

Группа "ГАЗ" ближе других подходила к полноразмерному вступлению санкций в силу: дедлайн, истекавший 23 октября 2018 года, был продлен 19 октября (в этот день в Москве встречались вице-премьер РФ Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман). Затем продления были в декабре до 21 января, до 7 марта, до 6 июля и, наконец, до 8 ноября.

В пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявил о продлении дедлайна с 8 ноября до 31 марта 2020 года. После двух подряд продлений на четыре месяца "ГАЗ" впервые получил от OFAC отсрочку сразу на пять месяцев.