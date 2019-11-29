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В Петербурге второй день подряд эвакуируют суды

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В суды Петербурга второй день подряд поступают письма о минировании.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу, на этот раз "заминированы" Приморский и Выборгский районные суды.

Накануне, 28 ноября, ряд петербургских судов также эвакуировали после сообщений о минировании. Ни одно из них не подтвердилось. По данным объединенной пресс-службы городских судов, телефонные террористы требовали от бизнесмена Константина Малофеева крупную сумму в биткоинах. Злоумышленники обещали продолжить "минировать" суды, пока основатель телеканала "Царьград" "не вернет долг в 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".

Как уточнил "Интерфаксу" источник в силовых структурах, 28 ноября из судов города были эвакуированы 1329 человек.

Аналогичные инциденты произошли в тот же день в Москве, где были "заминированы" и эвакуированы пять районных судов.

Петербург

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