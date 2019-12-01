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Водитель попавшего в аварию автобуса в Забайкалье погиб

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, упавшего с моста в Забайкалье, по предварительным данным, погиб, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

В РоссииЧисло жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человекЧисло жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человекЧитать подробнее

По его данным, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Перевозку осуществлял нанятый водитель, отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, 1 декабря около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

По предварительным данным, 15 человек погибли, 18 пострадали.

Также предварительно, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России, в автобусе находилось 44 человека.

Забайкальский край

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