Поиск

15 пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье доставили в две больницы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Восемь пострадавших после падения автобуса с моста в Забайкальском крае доставлены в Нерчинскую районную больницу.

Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, с места аварии продолжается эвакуация пострадавших в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы.

Среди доставленных в больницу в Нерчинске детей нет. Состояние пациентов тяжелой и средней степени тяжести, отметили в пресс-службе.

В Шилкинскую районную больницу доставлены семь человек, сообщил "Интерфаксу" главный врач Шилкинской центральной районной больницы (ЦРБ) Сергей Бянкин.

По его словам, это четыре мужчины, три женщины. Один мужчина в тяжелом состоянии, без сознания, он в реанимации. Состояние других в настоящее время оценивается, предварительно, в средней степени тяжести, сказал медик.

В РоссииВодитель попавшего в аварию автобуса в Забайкалье погибЧитать подробнее

Как сообщалось, 1 декабря около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Власти Забайкалья подтвердили гибель 19 человек, еще 21 пострадали.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линии после аварии: 8 (3022) 35-61-61.

Забайкальский край

Новости по теме

Новости

Пять человек умерли в Ярославской области из-за возможного распития стеклоотмывателя

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 20 человек

Спасатели подтвердили гибель 15 человек в аварии с автобусом в Забайкалье

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человек

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человек

В Забайкалье десять человек погибли в опрокинувшемся в реку автобусе

Минздрав выступил за просвещение родителей школьников по проблеме ВИЧ

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ

Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ

В Балашихе ликвидировали возгорание храма XVIII века

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');