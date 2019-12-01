15 пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье доставили в две больницы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Восемь пострадавших после падения автобуса с моста в Забайкальском крае доставлены в Нерчинскую районную больницу.

Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, с места аварии продолжается эвакуация пострадавших в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы.

Среди доставленных в больницу в Нерчинске детей нет. Состояние пациентов тяжелой и средней степени тяжести, отметили в пресс-службе.

В Шилкинскую районную больницу доставлены семь человек, сообщил "Интерфаксу" главный врач Шилкинской центральной районной больницы (ЦРБ) Сергей Бянкин.

По его словам, это четыре мужчины, три женщины. Один мужчина в тяжелом состоянии, без сознания, он в реанимации. Состояние других в настоящее время оценивается, предварительно, в средней степени тяжести, сказал медик.

Как сообщалось, 1 декабря около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Власти Забайкалья подтвердили гибель 19 человек, еще 21 пострадали.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линии после аварии: 8 (3022) 35-61-61.