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Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 20 человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 20 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В правительстве края подтвердили гибель 19 человек. Еще 21 получил различные травмы, сообщают власти региона со ссылкой на департамент ГО и ПБ Забайкальского края.

По предварительным данным, в автобусе находилось 44 человека.

1 декабря около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

На место происшествия вылетело два вертолета санавиации с бригадами медиков. По информации ГУ МЧС, пострадавшие пассажиры доставлены в центральные районные больницы в г. Нерчинск и Сретенск.

Между тем, Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линии после ДТП: 8 (3022) 35-61-61.

Забайкальский край

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