Спасатели завершили работы на месте аварии автобуса в Забайкалье

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Аварийно-спасательные работы на месте аварии с автобусом в Забайкальском крае завершены, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России в воскресенье.

В ведомстве рассказали, что, по уточненным данным, в автобусе находилось 43 пассажира и водитель. Погибли 19 человек из них два ребенка. Госпитализировали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, отметили в МЧС.

По данным спасателей, для санитарной эвакуации привлекается два вертолета, также запланировано применение двух вертолетов Минобороны РФ.

В воскресенье около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. Возбуждено уголовное дело.

15 пострадавших в ДТП доставили в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы, сообщили в краевом Минздраве.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линии после аварии: 8 (3022) 35-61-61.