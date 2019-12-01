Поиск

Спасателям удалось спасти в Забайкалье после аварии 26 человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - 26 пассажиров автобуса, опрокинувшегося в реку в Забайкалье, удалось спасти, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник регионального главка МЧС РФ Николай Басов.

По его словам, в данный момент автобус поставили на колеса.

Для родственников погибших и пострадавших открыта горячая линия. С родственниками пострадавших работают психологи, сказал Басов.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли 19 человек.

По данным Басова, в автобусе находились 45 человек: 44 пассажира и водитель.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.

Как сообщалось, в воскресенье около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. Среди погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело.

По данным краевого Минздрава, 15 пострадавших в ДТП доставили в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линии после аварии: 8 (3022) 35-61-61.

Забайкальский край МЧС

Новости по теме

Новости

Спасатели завершили работы на месте аварии автобуса в Забайкалье

Пять человек умерли в Ярославской области из-за возможного распития стеклоотмывателя

Пять человек умерли в Ярославской области из-за возможного распития стеклоотмывателя

15 пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье доставили в две больницы

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 20 человек

Спасатели подтвердили гибель 15 человек в аварии с автобусом в Забайкалье

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человек

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человек

В Забайкалье десять человек погибли в опрокинувшемся в реку автобусе

Минздрав выступил за просвещение родителей школьников по проблеме ВИЧ

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ

Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');