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Историка Соколова доставили в психбольницу "Бутырки"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

"Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Соколов содержится в двухместной камере", - сказала она.

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Меркачева уточнила, что соседом Соколова по камере является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

"Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер", - добавила она.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского. По словам адвоката, Соколов будет в Москве до конца года.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября суд арестовал его на два месяца.

На 5 декабря Санкт-Петербургский городской суд назначил заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова.

В разговоре с "Интерфаксом" адвокат Почуев предположил, что заседание пройдёт без личного присутствия обвиняемого - в режиме видеоконференцсвязи.

Москва Санкт-Петербург Олег Соколов Ева Меркачева Анастасия Ещенко СПбГУ

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