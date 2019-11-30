Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, доставлен в столицу для психиатрического освидетельствования, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев в субботу.

"Олег Валерьевич в Москве. Предполагаем, что экспертиза пройдет в НИИ имени Сербского, и мой подзащитный будет там до конца года", - сказал он.

Как сообщалось, Санкт-Петербургский городской суд на 5 декабря назначил заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова. В разговоре с "Интерфаксом" Почуев предположил, что заседание пройдет без личного присутствия обвиняемого - в режиме видеоконференцсвязи.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября он был арестован судом на два месяца.