Суд 5 декабря рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд назначил на 5 декабря заседание по апелляции на арест экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, сообщил во вторник журналистам его адвокат Александр Почуев.

По словам защитника, перевод Соколова из петербургского СИЗО "Кресты" в московскую "Матросскую тишину" ожидается после рассмотрения жалобы на арест.

Как сообщалось, апелляцию Почуев подал без согласия Соколова. Сам ученый, "глубоко раскаиваясь в содеянном, просит для себя самого жесткого наказания", заявил адвокат.

Ранее во вторник Почуев сообщил журналистам о возможном этапировании Соколова в Москву в связи с передачей дела в центральный аппарат СК РФ. Отмечалось, что он этим решением недоволен и считает "сверхмерой", которая упростит работу московским следователям, но увеличит процессуальное издержки, так как следственные действия будут проводить в Петербурге. При этом ранее в беседе с "Интерфаксом" Почуев выражал надежду, что передача дела в Москву поможет прекратить регулярную утечку информации, составляющей тайну следствия.

Историк Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке. 11 ноября суд отправил его под стражу на два месяца.