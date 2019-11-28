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Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян полагают, что интересы властей и народа не совпадают, поскольку властям практически не интересна жизнь рядовых сограждан, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".

По данным "Левада-центра", более половины респондентов (53%) из тех, кто не видит совпадения интересов, свою точку зрения объясняют тем, что "власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ". Еще 19% респондентов данной категории убеждены в отсутствии обратной связи "между теми, кто принимает решения наверху, и населением".

Исследование показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь "в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность".

В совпадение интересов общества и власти верит четверть населения, при этом 3% сограждан считают, что интересы "определенно совпадают", 22% полагают, что "скорее совпадают".

Опрос проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Левада-центр

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