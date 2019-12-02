Еще двое госпитализированы после падения автобуса с моста в Забайкалье

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Число госпитализированных в результате аварии с пассажирским автобусом в Забайкалье увеличилось до 21, два человека самостоятельно 2 декабря обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все пострадавшие в результате дорожной аварии с рейсовым автобусом 1 декабря в Сретенском районе получают всю необходимую медицинскую помощь. Всего в больницах находится 21 пострадавший", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, семь человек находятся в Шилкинской больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

"Одному была проведена операция. Тактику лечения контролируют специалисты института имени Бурденко. У остальных пострадавших характерные травмы, которые практически всегда возникают при ДТП: переломы и повреждение конечностей, позвоночника, ушибы и сотрясение головного мозга, и другие. Сейчас пострадавшие, те, кому позволяет состояние, готовятся к транспортировке в Читу бортом санавиации", - приводятся в сообщении слова главного врача Шилкинской ЦРБ Сергея Бянкина.

Еще шесть пострадавших находятся на лечении в Сретенской ЦРБ. Двое из них 2 декабря обратились в больницу самостоятельно.

"Среди пострадавших один ребенок 12 лет. У девочки состояние ближе к удовлетворительному. Тяжелых пациентов нет. Сейчас бригада специалистов регионального центра медицины катастроф принимает решение, кого из больных будут эвакуировать в краевую клиническую больницу", - цитирует пресс-служба главного врача Сретенской ЦРБ Анатолия Убинина.

В свою очередь, в Нерчинской центральной районной больнице остаются две женщины в тяжелом состоянии.

"Они получили серьезные травмы. Одной пациентке была проведена операция. Все лечение проводим по рекомендации специалистов института имени Бурденко. Вчера они консультировали наших докторов. Сейчас её состояние стабильное. Мы ждем сегодня самолет медицины катастроф. И уже бригада медработников будет решать вопрос о транспортировке женщин в Читу", - сообщила главный врач Нерчинской ЦРБ Анна Вечканова.

В воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус Сретенск-Чита с высоты 9-12 метров упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе водитель автобуса.

По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва переднего колеса автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

2 декабря в Забайкальском крае объявлен траур.