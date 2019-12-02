Родственники жертв аварии автобуса в Забайкалье получат от "СОГАЗа" по 2 млн рублей

Пострадавшие также имеют право обратиться к страховщику за выплатой

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - АО "СОГАЗ" готово выполнить свои обязательства по договору страхования гражданской ответственности владельца автобуса, попавшего в воскресенье в ДТП в Забайкалье, сообщает пресс-служба страховой компании.

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в "СОГАЗ". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн рублей в соответствии с требованиями закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика"", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшие пассажиры автобуса также имеют право на выплаты.

Претендующим на выплаты "СОГАЗ" посоветовал обратиться в офис компании с письменным заявлением, документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком. Пострадавшим также понадобится документ из медицинской организации, а родственникам погибших - свидетельство о смерти и документ, подтверждающий родство.

Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы, отмечает пресс-служба.

В воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус Сретенск-Чита с высоты 9-12 метров упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же госпитализированы в три районные больницы. Водитель автобуса погиб.

По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва переднего колеса автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.