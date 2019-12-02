Поиск

Родственники жертв аварии автобуса в Забайкалье получат от "СОГАЗа" по 2 млн рублей

Пострадавшие также имеют право обратиться к страховщику за выплатой

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - АО "СОГАЗ" готово выполнить свои обязательства по договору страхования гражданской ответственности владельца автобуса, попавшего в воскресенье в ДТП в Забайкалье, сообщает пресс-служба страховой компании.

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в "СОГАЗ". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн рублей в соответствии с требованиями закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика"", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшие пассажиры автобуса также имеют право на выплаты.

Претендующим на выплаты "СОГАЗ" посоветовал обратиться в офис компании с письменным заявлением, документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком. Пострадавшим также понадобится документ из медицинской организации, а родственникам погибших - свидетельство о смерти и документ, подтверждающий родство.

Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы, отмечает пресс-служба.

В воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус Сретенск-Чита с высоты 9-12 метров упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же госпитализированы в три районные больницы. Водитель автобуса погиб.

По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва переднего колеса автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.

Забайкальский край СОГАЗ

Новости по теме

Новости

Власти Забайкалья сообщили о состоянии пострадавших при падении автобуса в реку

Россию защитят сплошным радиолокационным полем по аэродинамическим целям

Россию защитят сплошным радиолокационным полем по аэродинамическим целям

Историка Соколова доставили в психбольницу "Бутырки"

Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

Спасателям удалось спасти в Забайкалье после аварии 26 человек

Спасатели завершили работы на месте аварии автобуса в Забайкалье

Пять человек умерли в Ярославской области из-за возможного распития стеклоотмывателя

Пять человек умерли в Ярославской области из-за возможного распития стеклоотмывателя

15 пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье доставили в две больницы

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 20 человек

Спасатели подтвердили гибель 15 человек в аварии с автобусом в Забайкалье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');