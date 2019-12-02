Прокурор выступила против удовлетворения жалобы Голунова на СКР

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Представитель прокуратуры на заседании в Московском городском суде высказалась против удовлетворения жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета РФ (СКР).

"Следствием представлены достаточно документов, доказывающих, что дело (Голунова - ИФ) рассматривается своевременно", - сказала прокурор в понедельник на суде.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Голунова Сергей Бадамшин, генеральная прокуратура отправила их обращение в СКР. Защитник настаивал, что жалобу необходимо удовлетворить и устранить нарушения в рамках расследования уголовного дела.

11 ноября в Басманном суде Москвы стало известно, что в настоящий момент все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был журналист Иван Голунов, находятся под грифом "секретно".

"Дело Голунова"

28 октября Бадамшин пожаловался в суд на следователя СКР за нарушения прав и бездействие. Адвокат просил признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче из МВД в СКР сообщения о преступлении в отношении журналиста, совершенном столичными полицейскими.

Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении не было возбуждено уголовное дело, и просил суд обязать следователя устранить нарушения.

Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста.

После освобождения Голунова дело продолжало находиться в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генеральной прокуратуры.

Спустя почти пять месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.