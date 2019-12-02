Курильщики в РФ готовы бороться с новыми запретами на потребление табака

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Около половины курящих россиян (48%) готовы отстаивать свои интересы в случае введения неприемлемых для них запретов на потребление табака, свидетельствуют данные опросов ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

При этом 13% курящих сограждан готовы делать это любыми способами, 35% респондентов данной категории выбирают только законные способы, включая обращения в прокуратуру, сбор подписей, участие в разрешенных властями митингах, пикетах и демонстрациях.

По данным ВЦИОМ, 11% курящих россиян в случае введения запретов не будут высказывать свою позицию, но на будущих выборах учтут такого рода ограничения при голосовании.

Кроме того, больше половины курящих россиян (59%) считают, что использование электронных сигарет не следует приравнивать к табакокурению, и нужно ввести отдельное регулирование правил их продажи и потребления. Согласно результатам исследований, каждый пятый курящий россиянин (19%) высказался за приравнивание использования электронных сигарет к табакокурению, и полагает, что правила к ним должны применяться как к табачной продукции. По данным ВЦИОМ, 17% курящих сограждан убеждены, что никакого отдельного регулирования продажи и потребления электронных сигарет не нужно.

Согласно исследованиям, 73% россиян не курят, 21% сограждан курят обычные сигареты, 4% респондентов - сигары, 2% опрошенных- электронные сигареты, и такая же доля потребителей приходится на кальян и курительные смеси.

Всероссийский опрос был проведен 17 ноября 2019 года по заказу Института региональных проблем среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Онлайн-опрос пользователей электронных сигарет был проведен 11-21 ноября 2019 года среди 1000 респондентов старше 18 лет.

В понедельник также стало известно, что Госдума во вторник, 3 декабря, рассмотрит в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский ("Единая Россия"). Как рассказал журналистам парламентарий, законопроект члена Совфеда Валерия Рязанского расширяет перечень способов и устройств доставки никотина в организм и приравнивает их использование к потреблению обычного табака. Таким образом, на эти устройства распространяются те же ограничения, что и на обычные сигареты, пояснил он.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его разработка "обусловлена ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодежи".