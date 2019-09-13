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Минздрав заявил о втягивании россиян в опасную кампанию курения электронных сигарет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает необходимым бороться с курением электронных сигарет, которое за последние 4-5 лет выросло более чем в 2,5 раза.

"Международное исследование, которое (Всемирная организация здравоохранения - ИФ) ВОЗ проводила на нашей территории, показало, что если в 2014-2015 году курящих электронные сигареты было 3,5%, в прошлом (2018 - ИФ) году это уже 9%. Фактически производители этих продуктов втягивают (россиян - ИФ) в новую вредоносную кампанию, нам надо противостоять", - сказала Скворцова на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Она сообщила, что курение обычных сигарет, табака вместе с тем "эффективно снижается, за последние несколько лет на треть у взрослых, в 2,5 раза у детей и подростков".

Скворцова также рассказала, что вопрос о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости был рассмотрен в четверг на заседании правительства. Она выразила надежду на скорое принятие соответствующего закона.

Министр добавила, что "подобный законопроект Минздравом разработан, мы бы очень хотели, чтобы в ближайшее время он был поддержан".

Ранее в сентябре стало известно, что Минздрав поручил специалистам изучить связь курения электронных сигарет с тяжелыми заболеваниями органов дыхания и со смертностью.

Вероника Скворцова Минздрав

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