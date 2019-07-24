Поиск

В Думу внесут закон, приравнивающий электронные сигареты к обычным

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ко второму чтению законопроекта о "курилках" в аэропортах будут подготовлены предложения о приравнивании систем нагревания табака и электронных сигарет к обычным сигаретам

Руководитель думской фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что ЕР внесет такие поправки.

В середине июля 2019 года правительство РФ поддержало проект закона об ограничении использования вейпов и кальянов, который был внесен еще в 2017 году.

Проект закона о поправках в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления табака" предлагает запретить продажу электронных курительных изделий несовершеннолетним. Кроме того, проект закона предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.

Госдума

Новости по теме

Новости

Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло

Минтруд согласился допустить женщин к ряду ранее запрещенных для них профессий

Минтруд согласился допустить женщин к ряду ранее запрещенных для них профессий

Навальный сообщил, что его задержали

Навальный сообщил, что его задержали

Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе брошенного химпредприятия в Иркутской области

Хабаровские власти решили закрыть лагерь "Холдоми" после гибели детей при пожаре

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Россия выразила сожаление после инцидента с самолетом в небе над Южной Кореей

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

МЧС срочно разработает правила безопасности в детских лагерях

МЧС срочно разработает правила безопасности в детских лагерях

Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер

Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');