В Думу внесут закон, приравнивающий электронные сигареты к обычным

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ко второму чтению законопроекта о "курилках" в аэропортах будут подготовлены предложения о приравнивании систем нагревания табака и электронных сигарет к обычным сигаретам

Руководитель думской фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что ЕР внесет такие поправки.

В середине июля 2019 года правительство РФ поддержало проект закона об ограничении использования вейпов и кальянов, который был внесен еще в 2017 году.

Проект закона о поправках в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления табака" предлагает запретить продажу электронных курительных изделий несовершеннолетним. Кроме того, проект закона предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.