Главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил за запрет продажи вейпов несовершеннолетним.

"Если международное врачебное сообщество докажет, что вейпинг приводит к смерти, то мы должны прислушаться и запретить использование таких устройств на территории России. А пока необходимо ускорить принятие законопроекта о приравнивании вейпов к табачным изделиям", - говорится в сообщении пресс-службы ОНФ со ссылкой на Брюна в среду.

Ранее глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов заявил, что через два-три года в России могут запретить вейпы при условии подтверждения, что смерти в США и неизвестная легочная болезнь была вызвана их употреблением.

"Я не уверен, что нужно ждать столько времени. Россия позже начала использовать электронные сигареты, вейпы", - говорит Брюн.

По его мнению, через два-три года как раз и проявятся последствия от использования этих устройств.

Нарколог заявил, что необходимо ускорить принятие законопроекта о приравнивании вейпов и электронных сигарет к табачным изделиям: "Я думаю, что ограничительные меры, такие как запрет на их использование в общественных местах и продажа несовершеннолетним, - это тот первый шаг, который необходимо сделать в отношении вейпов".

По его словам, у электронных систем доставки никотина два вреда в одном флаконе: "С одной стороны, сам никотин, который вызывает излишнюю стимуляцию и спазмы сосудов. С другой стороны - растворители, содержащиеся в жидкостях для вейпов. Они растворяют мембраны, из которых состоят легкие человека. Отсюда различные легочные заболевания, о которых говорят западные врачи, прежде всего американские. Еще более отдаленные последствия - это слабоумие".

В Минздраве ранее допустили запрет на вейпы в перспективе 2-3 лет, если подтвердится, что люди в результате курения умирали.

Американская "болезнь вейперов"

Летом 2019 года в США распространилась "эпидемия" респираторной болезни, ее причина пока неясна. Среди ее симптомов - пневмония, остановка дыхания, температура, лихорадка, кишечные расстройства - понос и рвота. Пациентов объединяет курение электронных сигарет, поэтому болезнь часто называют "болезнью вейперов".

23 августа в Иллинойсе врачи зафиксировали первую смерть, связанную с этой болезнью. С тех пор случаев стало больше. Известно, что среди вейперов от неизвестного заболевания легких в США умерли уже не менее 18 человек в 15 штатах. На 1 октября было зафиксировано 1080 случаев этого заболевания в 48 штатах и на Виргинских островах, это на 25% больше, чем за неделю до того. Все заболевшие курили вейпы и большинство из них - с тетрагидроканнабинолом - одним из основных действующих веществ в составе марихуаны. Около 70% пострадавших - мужчины, около 80% - моложе 35.

Между тем 2 октября стало известно, что врачи из клиники Майо изучили результаты биопсии легких у пациентов и не нашли там признаков жировой пневмонии. Можно сделать вывод, что жирорастворимые вещества, которые встречаются в жидкостях для электронных сигарет - в том числе тетрагидроканнабинол и витамин Е - не могут быть причиной болезни. Авторы работы полагают, что однозначно исключить влияние липидов сложно, но гистологическая картина указывает на отравление токсином, то есть виноваты могут быть побочные продукты горения или химические загрязнения смеси.