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В Роструде напомнили россиянам о двойной оплате труда за работу в праздники

В Роструде напомнили россиянам о двойной оплате труда за работу в праздники
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Выход на работу в выходной день или нерабочий праздничный должен оплачиваться в двойном размере, напоминает "Роструд". "Российская газета" приводит комментарий ведомства, из которого следует, что вместо дополнительной платы может быть предоставлен дополнительный выходной.

В "Роструде" также напоминают, что привлекать сотрудников к работе в выходные можно только в исключительных случаях, поскольку в принципе запрещена Трудовым Кодексом. Такими исключительными случаями является невозможность приостановить работу по производственно-техническим условиям, ситуация, когда работа связана с необходимостью обслуживать население, наличие неотложных ремонтных работ или погрузочно-разгрузочных работ.

При вызове работника в праздничный день от него требуется получить письменное согласие или же приказ работодателя. Кроме того, у сотрудника не должно быть медицинских противопоказаний.

Однако, если речь идет о работах, которые выполняются для предотвращения катастроф, производственных аварий, стихийных бедствий или устранения их последствий, а также для предотвращения уничтожения имущества работодателя или государства, согласие сотрудника не требуется.

Лишь в особом порядке можно вызывать на работу в выходные инвалидов, родителей-одиночек с детьми до 5 лет, женщин с детьми до 3 лет и граждан некоторых других категорий.

Ближайший государственный праздник в России - День народного единства 4 ноября. В связи с этим нерабочими будут дни со 2 по 4 ноября.

Роструд

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