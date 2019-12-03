"Эсеры" не поддержат закон о домашнем насилии из-за риска передачи детей в гей-семьи за рубеж

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Фракция "Справедливая Россия" не поддержит предложенный сенаторами проект закона о борьбе с домашним насилием из-за несогласия с внедрением через него принципов ювенальной юстиции, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

"Больше всего наша фракция опасается, что этим законопроектом прокладывается путь введения ювенальной юстиции в нашей стране, главная цель, в конце концов, - изымать детей из семей, изымать, потом куда-то отдавать, я не исключаю, что и в однополые семьи за рубежом. Нас не устраивает эта опасность в этом законопроекте", - сказал Миронов во вторник журналистам.

Если законопроект поступит в Госдуму и будет вынесен на пленарное заседание, "Справедливая Россия" не будет его поддерживать, добавил Миронов, отметив, что "эсеры" будут добиваться изменения сути законопроекта, "чтобы ни один элемент так называемой ювенальной юстиции не пришел в нашу страну".

При этом Миронов отметил, что практика показала ошибочность декриминализации семейного насилия. По словам политика, мужчины продолжают поднимать руку и на женщин, и на детей. "Такие люди не могут называться мужчинами", - отметил лидер "эсеров".

29 ноября законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Семейно-бытовое насилие определяется в проекте как "умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления".