Поиск

ФЕОР предупредила об опасностях обсуждаемого законопроекта о домашнем насилии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Федерации еврейских общин России обеспокоены возможным принятием законопроект о профилактике семейного насилия и предупреждают о трагичных последствиях такого шага, заявил президент ФЕОР Александр Борода.

По его словам, в законопроекте есть спорные "и даже драматичные" моменты.

"Он может дать зеленый свет для недоброжелателей, стать рычагом влияния для сведения личных счетов. Может возникнуть трагичный исход: родителей лишат прав из-за субъективного мнения третьего лица, или человек пострадает из-за несправедливого обвинения в его адрес", - предупредил он.

Федерации также сложно согласиться с полемикой вокруг имиджа современной семьи, почву для которого дает законопроект. По словам главы организации, "сейчас будто бы стала модной дискредитация самой идеи семьи, настолько усилился фокус на патологии, что счастливые здоровые отношения уходят в область фантастики".

Борода выразил уверенность в том, что положительных примеров гораздо больше, и то, что дает человеку семья в духовном и социальном плане, невозможно восполнить ничем другим. "Именно семья и дети - одна из важнейших ценностей человека. Построение семейных отношений - это огромный труд, предполагающий выполнение обязательств друг перед другом и ответственность за близких. Модель открытых партнерских отношений, которая тенденциозно навязывается молодежи, нам кажется губительной для будущего нашего общества", - заявил он.

В ФЕОР считают, что нельзя закрывать глаза на проблему насилия в семье, но напоминают, что иудаизм против решения конфликтов через применение грубой физической силы, тем более это касается семейных отношений, которые по Торе должны строиться на любви и уважении. Даже в случае острых разногласий традиционно советуют обратиться к третьему человеку: раввину, психологу, хорошему другу, и найти выход мирным путем, сказал Борода.

Однако семейное насилие, по его мнению, явление намного более сложное, чем его пытаются представить СМИ и разные сообщества. "Каждый эпизод, каждая ситуация чаще всего возникает ни из-за одной конкретной причины, а имеет в своем анамнезе целую цепочку обстоятельств, следовательно, и устранение проблемы при помощи одного вида мер не даст желаемого результата", - пояснил раввин.

Основная сложность семейных дел, на его взгляд, заключается в том, что люди боятся,стыдятся и долго откладывают обращение в соответствующие органы, что по-человечески понятно. При этом правоохранительные органы, социальные службы и даже соседи часто предпочитают не замечать тревожные сигналы, отметил глава ФЕОР. По его словам, искренение проблемы требует участия всего общества, а не быть равнодушными к ближнему - эта задача под силу каждому человеку.

Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован для общественного обсуждения на сайте Совета Федерации. Его раскритиковал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а РПЦ призвала отказаться от его принятия.

ФЕОР РПЦ Александр Борода Совет Федерации

Новости по теме

Новости

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговли принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговли принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Суд увеличил в полтора раза компенсацию попавшим под танковый обстрел срочникам

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers
Криминал в многодетной семье под Гатчиной

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

Собянин назвал благоустройство одной из самых доходных статей бюджета

Rambler против Nginx

Rambler Group решила отозвать иск к Twitch на 180 млрд рублей

Союз потребителей назвал верный способ получить компенсацию за травму при гололеде

В Башкирии завели дело после пропажи с оборонного завода 270 тонн взрывчатки

В Башкирии завели дело после пропажи с оборонного завода 270 тонн взрывчатки

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');