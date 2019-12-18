ФЕОР предупредила об опасностях обсуждаемого законопроекта о домашнем насилии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Федерации еврейских общин России обеспокоены возможным принятием законопроект о профилактике семейного насилия и предупреждают о трагичных последствиях такого шага, заявил президент ФЕОР Александр Борода.

По его словам, в законопроекте есть спорные "и даже драматичные" моменты.

"Он может дать зеленый свет для недоброжелателей, стать рычагом влияния для сведения личных счетов. Может возникнуть трагичный исход: родителей лишат прав из-за субъективного мнения третьего лица, или человек пострадает из-за несправедливого обвинения в его адрес", - предупредил он.

Федерации также сложно согласиться с полемикой вокруг имиджа современной семьи, почву для которого дает законопроект. По словам главы организации, "сейчас будто бы стала модной дискредитация самой идеи семьи, настолько усилился фокус на патологии, что счастливые здоровые отношения уходят в область фантастики".

Борода выразил уверенность в том, что положительных примеров гораздо больше, и то, что дает человеку семья в духовном и социальном плане, невозможно восполнить ничем другим. "Именно семья и дети - одна из важнейших ценностей человека. Построение семейных отношений - это огромный труд, предполагающий выполнение обязательств друг перед другом и ответственность за близких. Модель открытых партнерских отношений, которая тенденциозно навязывается молодежи, нам кажется губительной для будущего нашего общества", - заявил он.

В ФЕОР считают, что нельзя закрывать глаза на проблему насилия в семье, но напоминают, что иудаизм против решения конфликтов через применение грубой физической силы, тем более это касается семейных отношений, которые по Торе должны строиться на любви и уважении. Даже в случае острых разногласий традиционно советуют обратиться к третьему человеку: раввину, психологу, хорошему другу, и найти выход мирным путем, сказал Борода.

Однако семейное насилие, по его мнению, явление намного более сложное, чем его пытаются представить СМИ и разные сообщества. "Каждый эпизод, каждая ситуация чаще всего возникает ни из-за одной конкретной причины, а имеет в своем анамнезе целую цепочку обстоятельств, следовательно, и устранение проблемы при помощи одного вида мер не даст желаемого результата", - пояснил раввин.

Основная сложность семейных дел, на его взгляд, заключается в том, что люди боятся,стыдятся и долго откладывают обращение в соответствующие органы, что по-человечески понятно. При этом правоохранительные органы, социальные службы и даже соседи часто предпочитают не замечать тревожные сигналы, отметил глава ФЕОР. По его словам, искренение проблемы требует участия всего общества, а не быть равнодушными к ближнему - эта задача под силу каждому человеку.

Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован для общественного обсуждения на сайте Совета Федерации. Его раскритиковал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а РПЦ призвала отказаться от его принятия.