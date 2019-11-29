Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован на сайте Совета Федерации, в нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой.

В рубрике "Обсуждения" к дискуссии по документу приглашаются все участники, готовые предложить идеи по изменению статей законопроекта.

Согласно проекту, в случае установления факта совершения семейно-бытового насилия незамедлительно выносится защитное предписание - с согласия лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, или их законных представителей.

Экземпляр защитного предписания вручается нарушителю с разъяснением ему его прав, а также правовых последствий в случае неисполнения защитного предписания.

Согласно документу, лицу, подвергшемуся семейно-бытовому насилию, выдается экземпляр защитного предписания с разъяснением ему его прав, а также правовых последствий в случае неисполнения защитного предписания нарушителем.

Защитное предписание выносится в отношении лица, достигшего на момент его вынесения 18 лет.

Что запрещает защитное предписание

Защитным предписанием нарушителю может быть запрещено: совершать семейно-бытовое насилие; вступать в контакты, общаться с лицом, подвергшимся семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием сети Интернет. Также нарушителю может быть запрещено предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, если это лицо находится в месте, не известном нарушителю.

Срок действия защитного предписания составляет 30 суток с момента его вынесения.

При наличии оснований полагать, что угроза совершения семейно-бытового насилия сохраняется, по письменному заявлению лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, срок действия защитного предписания может быть продлен должностным лицом органа внутренних дел до 60 суток.

Неисполнение защитного предписания нарушителем влечет ответственность, установленную законодательством РФ, говорится в проекте.

Нарушитель на учете

На время действия защитного предписания нарушитель ставится на профилактический учет органами внутренних дел и за ним осуществляется профилактический контроль.

Вынесение, продление срока действия защитного предписания могут быть обжалованы нарушителем в вышестоящий орган.

В случае если есть основания полагать, что вынесенное защитное предписание не обеспечивает безопасность и защиту лица (лиц), подвергшегося (подвергшихся) семейно-бытовому насилию, должностное лицо органа внутренних дел вправе обратиться в суд за судебным защитным предписанием.

У РПЦ есть сомнения

В последнее время в РФ после нескольких резонансных случаев домашнего насилия вновь заговорили о необходимости усиления борьбы с этой проблемой.

В то же время защитники "традиционных духовно-нравственных ценностей", опасаются, что подобные инициативы могут повредить "традиционной семье". 23 ноября движение "Сорок сороков" провело в Сокольниках митинг против этого закона и "в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей". Два дня спустя в РПЦ выразили солидарность с организаторами акции. Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал, что проблема семейного насилия существует, но предлагаемый законопроект вызывает сомнения, так как базируется на западном опыте.