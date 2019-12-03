Ликвидировано открытое горение в ангаре "Трансконтейнера" в Петербурге

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Петербургским пожарным удалось сократить площадь пожара на складе с каучуком и химическими удобрениями с 12 тысяч до 100 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС во вторник, открытое горение было ликвидировано в 15:22. Пожарные продолжают проливать тлеющие завалы, площадь тления уменьшилась до 100 кв. метров. На месте работают пять единиц техники и 26 человек личного состава.

Пожар в ангаре компании "Логистика-Терминал", принадлежащей ПАО "Трансконтейнер", начался в ночь на вторник. На объекте хранились каучук и фанера. Конструкции ангара целиком обрушились. Пожарные работали по четвертому номеру сложности. В 7:59 огонь удалось локализовать. Как сообщалось, при пожаре никто не пострадал.

В тушении огня участвовали два пожарных поезда, 220 человек и 49 единиц техники.

Компанию "Логистика-Терминал" "Трансконтейнер" приобрел в 2018 году у группы Global Ports за 1,9 млрд руб. для возмещения выбывающих активов в центральной части города. Актив расположен в Шушарах на расстоянии 17 км от Большого порта Санкт-Петербург. Мощность - 280 тыс. TEU, имеет 16 тыс. квадратных метров складских помещений, 50 розеток для подзарядки рефрижераторных контейнеров. Основными клиентами терминала являются агенты судоходных линий и экспедиторские компании.

Сам "Трансконтейнер" в ближайшее время перейдет под контроль группы "Дело" Сергея Шишкарева. На прошлой неделе его структура выиграла аукцион по продаже 50% + 2 акции оператора, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги", предложив 60,3 млрд рублей. Совладелец компании - ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича (владеет 24,74% акций). Еще 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, сам банк его не называл, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал").