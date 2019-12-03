Поиск

Ликвидировано открытое горение в ангаре "Трансконтейнера" в Петербурге

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Петербургским пожарным удалось сократить площадь пожара на складе с каучуком и химическими удобрениями с 12 тысяч до 100 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС во вторник, открытое горение было ликвидировано в 15:22. Пожарные продолжают проливать тлеющие завалы, площадь тления уменьшилась до 100 кв. метров. На месте работают пять единиц техники и 26 человек личного состава.

В РоссииУ владельца сгоревшего в Петербурге ангара находили нарушения противопожарной безопасностиЧитать подробнее

Пожар в ангаре компании "Логистика-Терминал", принадлежащей ПАО "Трансконтейнер", начался в ночь на вторник. На объекте хранились каучук и фанера. Конструкции ангара целиком обрушились. Пожарные работали по четвертому номеру сложности. В 7:59 огонь удалось локализовать. Как сообщалось, при пожаре никто не пострадал.

В тушении огня участвовали два пожарных поезда, 220 человек и 49 единиц техники.

Компанию "Логистика-Терминал" "Трансконтейнер" приобрел в 2018 году у группы Global Ports за 1,9 млрд руб. для возмещения выбывающих активов в центральной части города. Актив расположен в Шушарах на расстоянии 17 км от Большого порта Санкт-Петербург. Мощность - 280 тыс. TEU, имеет 16 тыс. квадратных метров складских помещений, 50 розеток для подзарядки рефрижераторных контейнеров. Основными клиентами терминала являются агенты судоходных линий и экспедиторские компании.

Сам "Трансконтейнер" в ближайшее время перейдет под контроль группы "Дело" Сергея Шишкарева. На прошлой неделе его структура выиграла аукцион по продаже 50% + 2 акции оператора, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги", предложив 60,3 млрд рублей. Совладелец компании - ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича (владеет 24,74% акций). Еще 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, сам банк его не называл, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал").

Петербург Трансконтейнер

Новости по теме

Новости

Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии

Россиянку убили в Барселоне

В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента

В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

РФ по итогам 10 лет заняла 117-е место в рейтинге благотворительности

Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному заключению

КПРФ проведет общероссийскую акцию протеста против "очернения" коммунистов

Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки

Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки

ФСБ задержала участников "Хизб ут-Тахрир", вербовавших мусульман и мигрантов

Конфликт России с Турцией

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');