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Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.

"Ангар обрушился", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, в Пушкинском районе Петербурга загорелся склад логистической компании "Логистика-Терминал". Пожарные работают по четвёртому номеру сложности.

По словам начальника регионального главка МЧС РФ Алексея Аникина пострадавших при пожаре нет.

К ликвидации возгорания привлечены два пожарных поезда, 220 человек, 49 единиц техники.

На месте происшествия для контроля состояния воздуха работают Роспотребнадзор и химико-радиометрическая лаборатория.

По информации источника "Интерфакса", в качестве причин возгорания рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.

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