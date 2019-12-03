Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
"Ангар обрушился", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее во вторник, в Пушкинском районе Петербурга загорелся склад логистической компании "Логистика-Терминал". Пожарные работают по четвёртому номеру сложности.
По словам начальника регионального главка МЧС РФ Алексея Аникина пострадавших при пожаре нет.
К ликвидации возгорания привлечены два пожарных поезда, 220 человек, 49 единиц техники.
На месте происшествия для контроля состояния воздуха работают Роспотребнадзор и химико-радиометрическая лаборатория.
По информации источника "Интерфакса", в качестве причин возгорания рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.