У владельца сгоревшего в Петербурге ангара находили нарушения противопожарной безопасности

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Инспекторы МЧС выявляли нарушения требований пожарной безопасности на территории сгоревшего склада с каучуком в Петербурге, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

20 февраля прошлого года главное управление МЧС по Петербургу провело проверку соблюдения требований пожарной безопасности на объектах АО "Логистика Терминал", входящей в ПАО "Трансконтейнер". Тогда инспекторы обнаружили, что в серверной площадью 24 кв. метров нет установок автоматического пожаротушения, кроме того, нарушены требования к расстоянию при смежном расположении приемно-контрольных приборов и приборов управления.

Компании "Логистика Терминал" было предписано устранить нарушения до 1 февраля 2019 года, однако отметок об исполнении этих предписаний в "СПАРКе" нет.

Пожар в ангаре компании "Логистика-Терминал" произошел в ночь на вторник. Огонь охватил более 10 тыс. квадратных метров сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, уточнив, что инцидент произошел на Московском шоссе, 54 в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров. По этому адресу расположены объекты входящей в "Трансконтейнер" компании "Логистика-Терминал".

Из-за пожара конструкции ангара, в котором хранились каучук и фанера, обрушились. Сейчас огонь локализован на площади 12 тыс. кв. метров. В МЧС сообщили, что из-за пожара никто не пострадал.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева, которая на прошлой неделе победила в аукционе по продаже контрольного пакета "Трансконтейнера", вопрос о том, повлияет ли пожар на параметры сделки, не комментирует. "В настоящее время тушение пожара не завершено. Вопрос не комментируем", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Компанию "Логистика-Терминал" "Трансконтейнер" купил в 2018 году у группы Global Ports за 1,9 млрд руб. для возмещения выбывающих активов в центральной части города. Актив расположен в Шушарах на расстоянии 17 км от Большого порта Санкт-Петербург. Мощность - 280 тыс. TEU, имеет 16 тыс. квадратных метров складских помещений, 50 розеток для подзарядки рефрижераторных контейнеров. Основными клиентами терминала являются агенты судоходных линий и экспедиторские компании.

"Трансконтейнер" в ближайшее время перейдет под контроль группы "Дело" Сергея Шишкарева. На прошлой неделе его структура выиграла аукцион по продаже 50% + 2 акции оператора, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги", предложив 60,3 млрд рублей. Совладелец компании - ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича (владеет 24,74% акций). Еще 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, сам банк его не называл, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал").