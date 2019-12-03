Горящий в Петербурге ангар оказался терминалом "Трансконтейнера"
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Крупный пожар, который произошел в ночь на вторник в Санкт-Петербурге, обрушил терминал ПАО "Трансконтейнер".
По указанному МЧС адресу расположены объекты компании "Логистика-Терминал", входящей в "Трансконтейнер". Огонь охватил более 10 тыс. квадратных метров в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров.
Спасатели уточнили, что ангар расположен в складских помещениях, произошло обрушение конструкций. В пресс-службе регионального главка МЧС уточняют, что пожарные работали по четвертому номеру сложности.
К ликвидации возгорания были привлечены два пожарных поезда, 220 человек и 49 единиц техники.
Пострадавших при пожаре нет.
После обрушения горящего ангара огонь был локализован на площади 12 тыс. кв. метров. По информации источника "Интерфакса", в качестве причин возгорания рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.
Компанию "Логистика-Терминал" "Трансконтейнер" приобрел в 2018 г. у группы Global Ports за 1,9 млрд руб. для возмещения выбывающих активов в центральной части города. Актив расположен в Шушарах на расстоянии 17 км от Большого порта Санкт-Петербург. Мощность - 280 тыс. TEU, имеет 16 тыс. квадратных метров складских помещений, 50 розеток для подзарядки рефрижераторных контейнеров. Основными клиентами терминала являются агенты судоходных линий и экспедиторские компании.
Сам "Трансконтейнер" в ближайшее время перейдет под контроль группы "Дело" Сергея Шишкарева. На прошлой неделе его структура выиграла аукцион по продаже 50% + 2 акции оператора, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги". Совладелец компании - ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича (владеет 24,74% акций). Еще 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, сам банк его не называл, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал").