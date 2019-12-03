Горящий в Петербурге ангар оказался терминалом "Трансконтейнера"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Крупный пожар, который произошел в ночь на вторник в Санкт-Петербурге, обрушил терминал ПАО "Трансконтейнер".

По указанному МЧС адресу расположены объекты компании "Логистика-Терминал", входящей в "Трансконтейнер". Огонь охватил более 10 тыс. квадратных метров в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров.

Спасатели уточнили, что ангар расположен в складских помещениях, произошло обрушение конструкций. В пресс-службе регионального главка МЧС уточняют, что пожарные работали по четвертому номеру сложности.

К ликвидации возгорания были привлечены два пожарных поезда, 220 человек и 49 единиц техники.

Пострадавших при пожаре нет.

После обрушения горящего ангара огонь был локализован на площади 12 тыс. кв. метров. По информации источника "Интерфакса", в качестве причин возгорания рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.