Автобус с пассажирами улетел в кювет в Тюменской области

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Автобус "ПАЗ" с пассажирами съехал в кювет в Ялуторовском районе Тюменской области во вторник, есть пострадавшие, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, водитель автобуса, в котором находились 20 работников птицефабрики, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП различные травмы получили шесть человек, в том числе 67-летний водитель.

"По предварительным данным, часть пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автобус "ПАЗ" с пассажирами опрокинулся в кювет в Белгородской области, пострадали 5 человек. Автобус следовал из села Преображенка в Старый Оскол. Женщина и 11-летняя девочка госпитализированы с переломами. По данным ГИБДД, виновником аварии, предположительно, был 60-летний водитель автобуса, который не справился с управлением. За медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Опасности для их жизни нет.