Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

есть пострадавшие

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, ДТП с рейсовым автобусом, ехавшим из села в Старый Оскол, произошло у села Преображенка.

Источник отметил, что, по предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

Это уже второе ДТП с автобусом в России за последние дни. 1 декабря автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск - Чита в Забайкалье, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек.