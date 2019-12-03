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Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

есть пострадавшие

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, ДТП с рейсовым автобусом, ехавшим из села в Старый Оскол, произошло у села Преображенка.

Источник отметил, что, по предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

Это уже второе ДТП с автобусом в России за последние дни. 1 декабря автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск - Чита в Забайкалье, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек.

Белгород

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