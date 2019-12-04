МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что "политизированный подход к вопросам следствия недопустим".

Между тем МИД ФРГ объяснил высылку дипломатов тем, что власти России мало содействовали в расследовании громкого убийства гражданина Грузии, несмотря на многократные запросы.

Ранее в среду стало известно, что Германия высылает двоих сотрудников российских спецслужб, которые работают в посольстве в Берлине. Они объявлены "персона нон грата" на фоне расследования убийства.

По данным Генпрокуратуры Германии, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подозрения беспочвенными.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в мужчину, тот скончался на месте. Изначально СМИ сообщали, что имя жертвы - Зелимхан Хангошвили, теперь генпрокуратура и МИД ФРГ называют его Торнике К.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.