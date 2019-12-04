Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

На вопрос, могут ли публикации о причастности России к этому резонансному заказному убийству омрачить нормандский саммит, который намечен на 9 декабря в Париже, Песков сказал: "Нет, я не думаю".

"Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также подчеркнул, что не может добавить ничего нового в связи с расследованием убийства в Берлине, и в Кремле "абсолютно не в курсе этого происшествия".

Ранее во вторник телеканалы WDR, NDR и газета Sueddeutsche Zeitung сообщили, что правоохранительные органы Германии подозревают Россию в причастности к убийству Хангошвили. По их данным, на этой неделе дело перейдет к генпрокуратуре, которая считает, что "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в него, тот скончался на месте. Немецкие СМИ сообщали, что убитый - гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сделали вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб. Как сообщил журнал Der Spiegel, в поданных на визу документах мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов, 49 лет, из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге.

Накануне The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали еще одно расследование, согласно которому "Вадима Соколова" в действительности зовут Вадим Красиков. По данным расследователей, до 2015 года он находился в розыске в России за убийство, обстоятельства которого схожи с преступлением в Берлине.

19 июня 2013 года у своего дома в Москве был застрелен предприниматель из Кабардино-Балкарии Альберт Нарзанов, владелец сети ресторанов и рынка в Нальчике. Сзади к нему подъехал велосипедист в кепке и с рюкзаком.