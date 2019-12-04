Двух российских дипломатов вышлют из Германии из-за громкого убийства в Берлине

Посольство России в Германии Фото: AP/TAСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В связи с расследованием громкого убийства гражданина Грузии в Берлине правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, которые работают в посольстве в Берлине, сообщило в среду издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"По информации Spiegel, МИД ФРГ в среду утром вызвал российского посла Сергея Нечаева и передал ему соответствующую вербальную ноту", - отмечает издание. В соответствии с нотой обоих сотрудников объявляют "персона нон грата".

Информацию об этом подтвердили и в МИД Германии. "Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года МИД ФРГ сегодня объявляет двух сотрудников российского посольства в Берлине "персона нон грата", этот статус начинает действовать немедленно". - заявила представитель министерства, которую "Интерфаксу" процитировали в МИД ФРГ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил зеркального, адекватного и симметричного ответа со стороны России на высылку Берлином двух российских дипломатов. Об этом депутат заявил "Интерфаксу" в среду.

По его словам, высылка двух сотрудников посольства РФ в Германии является "актом русофобской истерии" и "недружественным шагом" со стороны Берлина.

Между тем, в среду также стало известно, что Генпрокуратура Германии, которая расследует резонансное убийство в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

"Генпрокуратуре ФРГ сегодня, 4 декабря 2019 года, было передано расследование убийства 23 августа 2019 года гражданина России и Грузии Торнике К.", - сказано в заявлении Генпрокуратуры, в среду поступившем в "Интерфакс". В надзорном ведомстве отметили, что у немецких силовиков есть "веские действительные основания" подозревать Москву в причастности к громкому убийству.

"Дело Хангошвили"

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

В среду Bild сообщила, что делом о громком убийстве гражданина Грузии в Берлине занялась германская Генпрокуратура. По информации СМИ, в расследовании участвует уголовная полиция и немецкие спецслужбы, правоохранительные органы подозревают, что в убийстве могли быть задействованы зарубежные спецслужбы. Согласно опубликованной накануне информации Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили. "Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заявил пресс-секретарь президента РФ.