Поиск

Двух российских дипломатов вышлют из Германии из-за громкого убийства в Берлине

Двух российских дипломатов вышлют из Германии из-за громкого убийства в Берлине
Посольство России в Германии
Фото: AP/TAСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В связи с расследованием громкого убийства гражданина Грузии в Берлине правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, которые работают в посольстве в Берлине, сообщило в среду издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"По информации Spiegel, МИД ФРГ в среду утром вызвал российского посла Сергея Нечаева и передал ему соответствующую вербальную ноту", - отмечает издание. В соответствии с нотой обоих сотрудников объявляют "персона нон грата".

Информацию об этом подтвердили и в МИД Германии. "Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года МИД ФРГ сегодня объявляет двух сотрудников российского посольства в Берлине "персона нон грата", этот статус начинает действовать немедленно". - заявила представитель министерства, которую "Интерфаксу" процитировали в МИД ФРГ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил зеркального, адекватного и симметричного ответа со стороны России на высылку Берлином двух российских дипломатов. Об этом депутат заявил "Интерфаксу" в среду.

По его словам, высылка двух сотрудников посольства РФ в Германии является "актом русофобской истерии" и "недружественным шагом" со стороны Берлина.

Между тем, в среду также стало известно, что Генпрокуратура Германии, которая расследует резонансное убийство в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

"Генпрокуратуре ФРГ сегодня, 4 декабря 2019 года, было передано расследование убийства 23 августа 2019 года гражданина России и Грузии Торнике К.", - сказано в заявлении Генпрокуратуры, в среду поступившем в "Интерфакс". В надзорном ведомстве отметили, что у немецких силовиков есть "веские действительные основания" подозревать Москву в причастности к громкому убийству.

"Дело Хангошвили"

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

В среду Bild сообщила, что делом о громком убийстве гражданина Грузии в Берлине занялась германская Генпрокуратура. По информации СМИ, в расследовании участвует уголовная полиция и немецкие спецслужбы, правоохранительные органы подозревают, что в убийстве могли быть задействованы зарубежные спецслужбы. Согласно опубликованной накануне информации Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили. "Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Германия МИД ФРГ Берлин Зелимхан Хангошвили

Новости по теме

Новости

В Киеве арестовали подозреваемого в обстреле машины, где погиб трехлетний сын депутата

Лукашенко призвал чиновников не держаться за власть "растопыренными пальцами"

В Пакистане установили личности более 600 девушек, проданных китайским женихам

Киев продлил пошлины на товары российского происхождения

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк получил паспорт на новое имя

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк получил паспорт на новое имя

ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

КНДР предупредила США о подготовке для них "подарка к Рождеству"

КНДР предупредила США о подготовке для них "подарка к Рождеству"

Российский траулер загорелся у берегов Норвегии

Что случилось этой ночью: среда, 4 декабря

Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты в Alphabet

Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты в Alphabet
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');