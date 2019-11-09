Беспилотник ВВС США провел разведку у границ РФ на Черном море

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России, в ходе которого он подлетал к району дислокации зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 15:05 мск, в течение около семи часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи. По этому маршруту дрон, способный вести воздушную разведку на сотни километров вглубь территории противника, к 22:05 мск совершил в общей сложности пять пролетов на расстоянии приблизительно 45-60 км от российских берегов и на высоте 16 тыс. метров.

К югу от Севастополя, где, по западным данным, размещен дивизион российских зенитных ракетных систем С-400, американский беспилотник приближался к побережью Крыма на расстояние всего около 25 км, то есть фактически шел по кромке 12-мильной морской границы (проходящей в 22 км от берега).

В это же время был зафиксирован полет натовского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS, который, встав в круг, барражировал над Черным морем вблизи румынского побережья.

Ранее в пятницу все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 в течение более пяти часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания, он осуществил не менее трех подлетов на расстояние 36-53 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Кроме того, во вторник самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ666, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, провел полет у границ России на Балтике. Он совершил облет Калининградской области, выполняя его в воздушном пространстве Литвы, Польши и над международными водами Балтийского моря.

В пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что российские военные за неделю 11 раз поднимали истребители дежурных сил противовоздушной обороны в связи с появлением у границ РФ иностранных летательных аппаратов.

По данным российских военных, в течение недели 19 иностранных летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ РФ. "Нарушений воздушного пространства не допущено", - отмечается в публикации.