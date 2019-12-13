Американский беспилотник провел новую разведку у границ РФ на Черном море

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в пятницу совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский дрон с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 13:15 по московскому времени 13 декабря, в течение более трех часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья.

Дрон, предназначенный для ведения воздушной разведки на большую глубину территории противника, совершил, по меньшей мере, четыре пролета вдоль побережья Крыма, выполняя их на высоте около 16 тыс. метров. В районе Севастополя он приближался к побережью на расстояние около 34 км, в частности, к району, где по западным данным, размещен дивизион российских зенитных ракетных систем С-400.

За последние десять дней это уже четвертый полет американских беспилотников у границ России на Черном море. Ранее в пятницу все тот же беспилотник ВВС США в течение около трех часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания он несколько раз приближался на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время дрон находился в районе города Старобельска Луганской области.

Кроме того, в пятницу был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Американский морской разведчик, также вылетевший с авиабазы Сигонелла, выполнял задание над международными водами Средиземноморья.

В пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вел 21 иностранный летательный аппарат.

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны за неделю выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.

В начале декабря стало известно, что дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода. В октябре американский дрон совершил 12-часовой полет у западных рубежей России, а также Белоруссии на фоне совместных учений российских и белорусских десантников.