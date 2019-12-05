Трансплантолог Каабак запланировал три операции до конца года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Детский трансплантолог Михаил Каабак рассчитывает провести три пересадки почки детям до конца года.

"Операций пока не было", - сказал Каабак "Интерфаксу".

В ноябре трансплантолог Каабак был уволен из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей, где он проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России. Директор учреждения Андрей Фисенко объяснил, что уволил врача потому, что работы в медицинской организации должны проводить штатные сотрудники.

Увольнение Каабака вызвало в России значительный резонанс. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев выразил обеспокоенность очередью из 75 детей, которые ожидают трансплантации почки. По информации правозащитников, Каабак является единственным врачом, который успешно выполнял такие операции, когда другие врачи от них отказывались.

Впоследствии министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко продолжить работу в НМИЦ здоровья детей.

Ранее Каабак сообщал, что восемь детей готовы к пересадке органов. Также он говорил, что сахалинские близнецы пока готовятся к операции, им еще должна быть проведена вакцинация, так что пересадки им могут быть проведена не раньше, чем через месяц.