СПЧ указал Минздраву на увольнение проводивших редкие операции детских хирургов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев выразил обеспокоенность увольнением хирурга Михаила Каабака, пересаживающего почки детям, попросив министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову обратить внимание на эту ситуацию.

Он отметил, что операции по пересадке почки ожидает 75 детей, а в связи с увольнением врача некоторых отправляют домой или в другие медицинские учреждения.

"По мнению членов СПЧ, сложившаяся ситуация нарушает права детей на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированные статьей 41 Конституции РФ", - говорится в заявлении СПЧ, распространенном его пресс-службой.

Фадеев призвал Скворцову обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

По информации правозащитников, Каабак является единственным в России врачом, который более 10 лет успешно выполнял операции по пересадке почек детям, в том числе, в случаях, когда другие врачи не могли оказать помощь.

"Тот факт, что Каабак оперировал детей, поступающих из других регионов России, свидетельствует о том, что другие медицинские учреждения не могли производить операции, подобные тем, что проводил данный врач в "НМИЦ здоровья детей", - говорится в сообщении СПЧ.

Накануне центр здоровья детей заявил, что продолжает программу трансплантации почек, на место уволенных специалистов взят на работу новый врач. Центр сообщил о планах увеличить численность сотрудников, занимающихся трансплантацией почек, расширить возможности предтрансплантационной подготовки.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что пересадкой почек также занимается Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Кроме того, НМИЦ им. Шумакова - единственная клиника в стране, выполняющая трансплантацию почки и печени одновременно, в том числе, детям с массой тела существенно меньше 10 кг,.

Хирург Каабак, по данным Минздрава, за весь период работы в НМИЦ здоровья детей провел 21 операцию.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в НМИЦ здоровья детей прекращены пересадки почек детям в связи с увольнением двух врачей, а операции малышам массой менее 6 кг в России делали только эти врачи.